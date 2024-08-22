В тотемской поликлинике во время ремонта деформировались несущие конструкции

В здании поликлиники Тотемской ЦРБ во время капитального ремонта произошла деформация несущих конструкций. Как сообщает портал GorodVo, об этом говорится в отчете регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«В 2022 году заключены контракты на общую сумму 19,8 миллиона рублей. При выполнении работ произошла деформация несущих конструкций здания, в связи с чем возникла необходимость в корректировке проектной документации с учетом дополнительных работ по усилению несущих конструкций. Работы по заключённым контрактам были приостановлены. Готовность объекта составляет 30%. Контракт расторгнут. Неиспользованные средства от ремонта возвращены 21 ноября 2023 года в федеральный бюджет», - указано в документе.

Сейчас районные и областные власти прорабатывают варианты решения проблемы. Один из таких вариантов – установить модульную конструкцию врачебной амбулатории городской больницы Череповца. Правда, для этого необходимо разрешение Минздрава России, однако министерство пока не ответило на предложение.