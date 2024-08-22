В тотемской поликлинике во время ремонта деформировались несущие конструкции

В здании поликлиники Тотемской ЦРБ во время капитального ремонта произошла деформация несущих конструкций. Как сообщает портал GorodVo, об этом говорится в отчете регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«В 2022 году заключены контракты на общую сумму 19,8 миллиона рублей. При выполнении работ произошла деформация несущих конструкций здания, в связи с чем возникла необходимость в корректировке проектной документации с учетом дополнительных работ по усилению несущих конструкций. Работы по заключённым контрактам были приостановлены. Готовность объекта составляет 30%. Контракт расторгнут. Неиспользованные средства от ремонта возвращены 21 ноября 2023 года в федеральный бюджет», - указано в документе.
Сейчас районные и областные власти прорабатывают варианты решения проблемы. Один из таких вариантов – установить модульную конструкцию врачебной амбулатории городской больницы Череповца. Правда, для этого необходимо разрешение Минздрава России, однако министерство пока не ответило на предложение.
«При производстве работ произошла деформация некоторых конструкций, восстановление которых требует дополнительных финансовых вливаний. На первом этапе начнется разработка проектно-сметной документации по объекту. Необходимые средства в размере 6,4 миллиона рублей выделены из областного бюджета», — рассказали в администрации Тотемского округа.