Череповецкие футболисты потеряли первые очки в первенстве «Золотого кольца»

[ Спорт ]

ФК «Череповец - СШОР Витязь» потерял первые очки в текущем сезоне в первенстве «Золотого кольца».

Череповчане накануне на выезде сыграли вничью с кировским «Фанкомом». «Жёлто-чёрные» дважды выходили вперед после голов Георгия Александрова в первом тайме и Кирилла Кулькова во втором. Однако не смогли удержать преимущество, пропустив один мяч незадолго до перерыва, а во втором тайме с пенальти на 78-й минуте. В итоге матч завершился со счетом 2:2.

Потеря двух очков не сказалась на лидерстве «Череповца» в турнирной таблице. Подопечные Алексея Ефименко набрали 25 очков в 9-ти матчах, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

Завтра череповчане сыграют с ещё одной командой из Кирова - молодежным составом местного «Динамо».

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