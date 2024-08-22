Власти Вологодчины подписали соглашение с российским Союзом боевых искусств

[ Общество ]

Власти Вологодской области подписали соглашение о сотрудничестве с Российским союзом боевых искусств. Как написал в своем Telegram-канале врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, благодаря этому в регионе можно будет совместно развивать и популяризировать боевые искусства и спортивные единоборства.

В церемонии подписания соглашения принял участие исполнительный директор РСБИ, вице-президент Федерации киокушинкай каратэ-до России, мастер боевых искусств Рамиль Габбасов.

Также, по словам Филимонова, в Вологодской области впервые создан региональный союз боевых искусств, который объединяет все федерации по единоборствам.

В регионе уже предоставлено оборудование и инвентарь для тренировок и участия в соревнованиях. На эти цели из регионального бюджета выделено около 18 млн рублей. Уже передано 9 партий, в течение двух недель эту работу планируют завершить.

«Напомню также, что 30 августа в Череповце состоится Кубок губернатора Вологодской области по боксу с участием мировых звезд. Это действительно важное, историческое событие для региона», - написал врио губернатора.

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