Федеральный министр приедет завтра в Вологду

В Вологде завтра ожидается визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Об этом накануне во время оперативного совещания в правительстве региона рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«В пятницу ожидаем в Вологодской области министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Вместе с Михаилом Альбертовичем посетим медицинские учреждения и проведем совместное совещание по вопросу развития системы здравоохранения нашего региона», – пояснил врио губернатора.

Предполагается, что министр здравоохранения посетит филиал Ярославского государственного медицинского университета, Вологодскую областную клиническую больницу, подстанцию скорой помощи в Вологде и новую городскую поликлинику №3.