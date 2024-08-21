Сергей Жестянников наградил работников образовательной сферы

Открытие традиционного областного педагогического форума и чествование лучших работников сферы состоялось в большом зале правительства области.

Слова благодарности преподавателям, учителям, воспитателям, руководителям образовательных организаций выразил председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников. В 2024 году областными депутатами было принято 13 социально значимых законов области в сфере образования, пять из них касались совершенствования мер социальной поддержки педагогов и студентов-целевиков. Большая часть законопроектов инициирована врио Губернатора области.

«Мы видим потенциал наших педагогов. Вы показываете молодому поколению образец служения своей стране и нашей Вологодской области, формируете патриотизм, стремление к труду, продвигаете семейные ценности, – отметил Сергей Жестянников. - В июле и августе прошло масштабное обсуждение Стратегии развития региона до 2030 года. Прошло 28 муниципальных стратегических сессий, и везде педагоги задавали тон обсуждению, предлагая масштабные идеи. Именно по вашим инициативам сегодня Законодательное собрание области рассматривает новые механизмы правового регулирования социальной поддержки педагогов, в том числе, педагогов дополнительного и среднего профессионального образования».

Вручая награды педагогам и руководителям учебных заведений, Сергей Жестянников поблагодарил за труд и преданность профессии.

Депутат Законодательного собрания области, руководитель Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова отметила, что традиционный августовский форум - это начало кропотливой и серьезной работы в новом учебном году, от которой зависит будущее региона.

«Особого внимания сегодня заслуживают те установки, задачи, точки роста и векторы развития, о которых говорит глава региона Георгий Филимонов, которые сформулированы в шести проектах развития региональной сферы образования и вшиты в «Стратегию 2.0». Они станут фундаментом для нашей дальнейшей работы и развития образовательных учреждений», - отметила Елена Быкова.

Добавим, что в 2024 году на реализацию проектов в сфере образования предусмотрено свыше 2,5 миллиардов рублей. В частности, в рамках областных бюджетных средств расширены перечни мер поддержки для школ и педагогов. Запланировано отремонтировать 25 школ, 28 зданий колледжей и техникумов, 19 общежитий, создать 40 агроклассов и 30 лесных классов в учреждениях образования области. Предусмотрена значительная грантовая поддержка школ.