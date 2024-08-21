Сокольские предприятия подтвердили соответствие международным стандартам качества 

ПАО «Сокольский ЦБК», АО «ЛПК «Кипелово», АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» и ООО «Сокол СиЭлТи», успешно прошли ресертификацию интегрированной системы менеджмента, подтвердив ее соответствие трем международным стандартам — в области качества (ISO 9001: 2015), экологии (ISO 14001: 2015) и охраны здоровья и промышленной безопасности (ISO 45001: 2018). Соответствие стандартам подтверждено сертификационным органом Inspect Uluslararasi Belgelendirme ve Gozetim. Hiz. Tic. Ltd. Sti, аккредитованным Международным Аккредитационным Форумом (IAF) и Международной Службой аккредитации (IAS). В России национальный стандарт РФ оформлен как ГОСТ Р.

В ходе аудита эксперты оценивали факторы внешней и внутренней среды, результативность основных и вспомогательных производственных процессов, приоритетные экологические мероприятия по каждой производственной площадке, а также риски в области охраны труда. Кроме этого, эксперты оценили результативность корректирующих действий по итогам аудита прошлого года. Наблюдатели обратили внимание на расширение географии продаж и клиентской базы предприятий, диверсификацию продуктового портфеля, продолжение работ по модернизации и увеличению мощностей производственных площадок, а также на формирование кадрового резерва и развитие наставничества.

Аудиторы оценивали 20 направлений деятельности 16 предприятий: АО «Сегежский ЦБК», ПАО «Сокольский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка» и ее два филиала, ООО «Вятский фанерный комбинат», АО «Лесосибирский ЛДК №1», АО «Онежский ЛДК», АО «ЛПК «Кипелово», АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат», ООО «Карелиан Вуд Компани», ООО «Сокол СиЭлТи», АО «Гипробум», ООО «Галичский фанерный комбинат», АО «Новоенисейский лесохимический комплекс».