Отдельное министерство благоустройства появится в региональном правительстве

В правительстве Вологодской области появится отдельное министерство, которое будет отвечать за благоустройство территорий. Как заявил сегодня на совещании в правительстве региона врио губернатора Георгий Филимонов, оно будет решать широкий комплекс задач.

«Оно будет решать широкий комплекс задач по строительству, реконструкции городских пространств, общественных территорий, дворов, созданию новых точек привлечения туристов и комфортных условий для жизни вологжан. Это парки, скверы, игровые, спортивные площадки, новые урбанистические инфраструктурные пространства. Мы замахнулись на крупные проекты, впервые в истории выделили Череповцу и Вологде финансирование по 4,4 миллиарда рублей каждому городу – и должны получить максимально эффективный, ощутимый людьми результат. Каждая копейка должна быть использована с толком», - заявил врио губернатора.

Также Филимонов рассказал, что уже в сентябре намечается реконструкция центральных органов областного правительства. В частности, вместо департаментов будут созданы министерства, а начальники департаментов станут отраслевыми министрами.