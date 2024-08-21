Знаменитый воспитанник череповецкого футбола вернулся в родной город

Чемпион России в составе московского «Спартака», знаменитый воспитанник череповецкого футбола Евгений Макеев вернулся в родной город.

Макеев в заявке ФК «Череповец» на сезон 2024 года. Евгений стал чемпионом России в составе московского «Спартака» в сезоне 2016/17. Также провел три матча за сборную.

Помимо «Спартака», защитник выступал за «Ростов», «Сочи», «Ротор», «Арарат», «Росич», «Металлург» (Узбекистан), «Велес». Этой весной стал игроком «Родины Медиа» из Медиалиги.

В составе череповецкой «Шексны» Макеев дебютировал в 2006 году в возрасте 16 лет. В общей сложности провёл за команду 44 матча и забил 2 мяча.