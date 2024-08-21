Следственное управление заинтересовалось домом на Ильюшина в Вологде

Руководитель следственного управления СК России по Вологодской области взял на контроль вопрос с ненадлежащем обслуживание многоквартирного дома на улице Ильюшина в областной столице. Геннадий Яшин поручил организовать проверку по данному факту и принять меры к восстановлению жилищных прав граждан.

«В сети Интернет сообщается о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома на улице Ильюшина в городе Вологде. Жильцы дома обозначили многочисленные серьезные нарушения со стороны управляющей компании, создающих угрозу жизни и здоровью. По их мнению, вследствие непринятия должных мер к надлежащему ремонту здания, в помещениях дома образовались плесень и затопление», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Информацию опубликовали сегодня в группе ВКонтакте Народного фронта Вологодской области. Туда обратились жильцы дома №13 на улице Ильюшина. По их заявлению, управляющая компания «ВПЗ» недобросовестно выполняет свою работу.

«Грязь, плесень, разруха, отсутствие благоустройства двора и близлежащей территории. За содержание и текущий ремонт дома установлен тариф 62 рубля. 5 этажей и все в таком состоянии. Дорога у дома разбита и вода, которая образуется в ямах после дождя из-за наклона стекает под дом в подвал и происходят затопления», – написали в группе Народного фронта.

Общественное движение обратилось в Государственную жилищную инспекцию Вологодской области.