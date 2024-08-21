В Городском дворце культуры в Вологде обновляют актовый зал

В областной столице продолжается капитальный ремонт Городского дворца культуры на улице Ленина, д. 17. На эти цели выделено более 47 миллионов рублей из бюджета области. В настоящее время проходят работы по обновлению актового зала.

Уже демонтирован потолок и покрытие стен в помещении. В актовом зале смонтируют потолочное дизайнерское освещение. Также будут заменены окна, двери, покрытие пола. Планируется приобрести экран, проектор и световое оборудование.

Напомним, ремонт в ГДК стартовал весной этого года. На объекте обновляют входную группу, фойе первого и второго этажа, ресепшен первого этажа, лестницы, актовый зал, фасад здания, кровлю, отмостки. На данный момент установлена новая стропильная система крыши, натянута гидропароизоляционная пленка, сделаны новые ходовые мостки, выпилены слуховые окна. Также сейчас идут работы по закрытию фальцевой кровли.

На сегодняшний день готовы два торца и 2/3 части центрального фасада. Рабочие занимаются обустройством центрального крыльца. Старая конструкция демонтирована, выставлена опалубка, все подготовлено под заливку бетоном. Кроме того, в здании поменяли все окна, за исключением актового зала и центральной лестницы, где еще предстоит работа.

Городской дворец культуры был построен в 1961 году. С того времени капитальный ремонт в здании не проводился.