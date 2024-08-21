Вологжанка скончалась от фурункула на лице

[ Общество ]

В Вологодской областной клинической больнице женщина скончалась от фурункула на лице. Об этом рассказал главврач больницы Дмитрий Ваньков.

«Недавно к нам в отделение хирургии поступила женщина, которая неделю не обращала внимание на фурункул нижней челюсти. За это время процесс спустился в межмышечные пространства шеи и далее в средостение, став причиной тяжелейшего медиастинита. К сожалению, спасти женщину не удалось», - рассказал Ваньков.

По его словам, причиной подобных инфекций могут стать даже невылеченные зубы, инфекция носовых пазух и миндалин.

Главврач призвал обращать внимание на состояние кожи на лице, прыщи и особенно фурункулы на лице и шее.    

«Они могут быть причиной тяжелейшего сепсиса, менингита или медиастинита, при которых высока вероятность летального исхода», - уточнил Дмитрий Ваньков.

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