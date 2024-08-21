Мужчина получил ожоги в пожаре в Кич-Городецком округе

Пожар произошел в летнем домике на одном из участков на Заречной улице в селе Нижний Енангск Кич-Городецкого округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Сообщение о возгорании поступило вчера, 20 августа, около половины седьмого вечера. 62-летний собственник находился внутри дома в момент возгорания. Мужчине удалось самостоятельно выбрать на улицу, но он получил ожоги и был доставлен в больницу.

Огонь потушили на площади 18 квадратных метров. На месте работали 6 специалистов МЧС и 2 единицы техники. Причину пожара еще предстоит установить.