Мужчина получил ожоги в пожаре в Кич-Городецком округе

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Пожар произошел в летнем домике на одном из участков на Заречной улице в селе Нижний Енангск Кич-Городецкого округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Сообщение о возгорании поступило вчера, 20 августа, около половины седьмого вечера. 62-летний собственник находился внутри дома в момент возгорания. Мужчине удалось самостоятельно выбрать на улицу, но он получил ожоги и был доставлен в больницу.

Огонь потушили на площади 18 квадратных метров. На месте работали 6 специалистов МЧС и 2 единицы техники. Причину пожара еще предстоит установить.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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