Георгий Филимонов уволил еще одного начальника департамента

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов уволил начальника департамента экономического развития Светлану Астахову. Об этом Филимонов заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.  

«У меня очень большие нарекания к департаменту экономического развития. Я его дисквалифицировал. Нынешний начальник там больше не работает в качестве начальника. Светлана Астахова будет заместителем или начальником управления, если захочет работать. Я в ручном режиме с коллегами собираю департамент с привлечением кадров из других регионов, в том числе из дальних регионов страны, которые прошли систему конкурсов формата «Лидеры России», - заявил Филимонов.

По его словам, сейчас в региональном правительстве формируются команды, которые впоследствии будут управлять министерствами. В частности, Георгий Филимонов уже заявил о намерении создать министерство экономического развития и министерство туризма.

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