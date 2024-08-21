В Череповце пройдет открытая тренировка с легендами мирового бокса

Тренировку проведут в череповецком Центре боевых искусств. Событие приурочено к проведению «Кубка Губернатора Вологодской области по боксу», который состоится 30 августа в «Ледовом дворце» Череповца.

«Открытая тренировка с профессиональными боксерами пройдет 28 августа в череповецком Центре боевых искусств. Встреча начнется в 12:00. Вход свободный, количество мест ограничено», – сообщили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

На тренировку прибудет команда российских боксеров. В частности, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин, профессиональный боксер-тяжеловес Кевин Джонсон, бронзовый призер олимпийских игр в Токио Глеб Бакши и чемпион WBA Asia Эдгар Гукасян.

Свое мастерство покажут и иностранные спортсмены – доминиканец Феликс Валера, ирландцы Шон Тернер и Тони Бейтс, а также Джиан Гарридо из США.

После тренировки посетители смогут принять участие в автограф-сессии со спортсменами.