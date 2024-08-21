Вологодский суд отправил в колонию курьера мошенников

В Вологде городской суд вынес приговор 24-летнего молодому мужчине, который «подрабатывал» курьером у жуликов. Он признан виновным по статье за мошенничество, организованное группой лиц.

Как было установлено в суде, в январе этого года мужчина познакомился с неизвестными гражданами для хищения имущества у пожилых людей. Одной из жертв преступной группы стала 70-летняя вологжанка, которой жулики позвонили по телефону.

«Изменив интонацию и тембр голоса и представившись потерпевшей ее дочерью, подельники подсудимого сообщили ложную информацию о том, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП в Москве, в связи с чем срочно требуются денежные средства для оказания материальной помощи пострадавшей в ДТП женщине», - рассказали в областной прокуратуре.

Во время повторного звонка они представились уже сотрудниками полиции и подтвердили информацию о ДТП, заодно потребовав 500 тысяч рублей на проведение дорогостоящей операции потерпевшей.

«Подсудимый, исполняя роль курьера, 11 января 2024 года прибыл к месту жительства потерпевшей, которая скинула денежные средства с балкона своей квартиры», - также рассказали в прокуратуре региона.

Городской суд признал мужчину виновным и отправил в колонию строгого режима на 3,5 года. Также с него взыскали 500 тысяч рублей в пользу потерпевшей.