Детская шалость привела к двум пожарам в Вологде

[ Происшествия ]

О первом пожаре стало известно вчера, 20 августа, около пяти часов вечера. В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в расселённом деревянном 8-квартирном доме №59 по улице Пугачёва. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Пожар удалось потушить на площади 7 квадратных метров.

Через полчаса очевидцы сообщили, что горит дом №38 по улице Разина. Специалисты МЧС России ликвидировали огонь на площади 2 квадратных метрах. На месте работали 10 огнеборцев и 2 единицы техники.

По предварительным данным причиной обоих пожаров могла стать детская шалость.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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