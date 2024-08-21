Детская шалость привела к двум пожарам в Вологде

О первом пожаре стало известно вчера, 20 августа, около пяти часов вечера. В пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в расселённом деревянном 8-квартирном доме №59 по улице Пугачёва. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали 8 огнеборцев и 2 единицы техники. Пожар удалось потушить на площади 7 квадратных метров.

Через полчаса очевидцы сообщили, что горит дом №38 по улице Разина. Специалисты МЧС России ликвидировали огонь на площади 2 квадратных метрах. На месте работали 10 огнеборцев и 2 единицы техники.

По предварительным данным причиной обоих пожаров могла стать детская шалость.