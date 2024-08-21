ЧГУ проводит дополнительный набор на бюджетные места

В Череповецком государственном университете отмечают, что бюджетных мест хватит для тех, кто ранее хотел поступать в столичные вузы, для тех, кто испугался возможных высоких проходных баллов и подал документы в колледжи, и для тех, кто из других областей забыл про промышленный город Череповец.

В Институте информационных технологий ЧГУ бюджетные места доступны на направлениях подготовки: Радиофизика; Управление в технических системах.

В Инженерно-техническом институте ЧГУ открыты бюджетные места на направлениях: Строительство; Электроэнергетика и электротехника; Техносферная безопасность; Металлургия; Технологические машины и оборудование; Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

В Институте педагогики и психологии ЧГУ бюджетные места есть на направлении: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Технология и Физика).

Прием заявлений от поступающих по результатам ЕГЭ завершается 27 августа. Абитуриентов ждут в приемной комиссии ЧГУ (Череповец, Советский пр., 10). Телефоны: 8 (8202) 51-71-88, 8 (8202) 51-81-70.