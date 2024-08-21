«Сплошные канцеляризмы»: замгубернатора раскритиковал ответы чиновников

Заместитель губернатора Вологодской области Евгений Тютюков раскритиковал письменные ответы чиновников вологжанам. На своей странице в соцсетях он опубликовал несколько «рецензий» на ответы.

«Сплошные канцеляризмы. Написать проще и по существу. Что сделано (делается) для оказания содействия в решении вопроса конкретно? Переделать».

«Хватит писать отписки. Переформулировать простым, понятным языком, что нужно сделать заявителю для решения вопроса. Пока дочитал до конца, забыл, что написано в начале письма. Проявите внимание и чуткость. Представьте, что отвечаете своей бабушке», - такие пометки оставляет Тютюков на ответах подчиненных.

На своей странице в соцсетях заместитель губернатора также рассказал, что приходится просматривать все ответы на обращения граждан и «работать над улучшением качества обратной связи».