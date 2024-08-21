6,7 млн рублей перевел череповчанин мошенникам

В Череповецком районе местный житель перевел мошенникам 6,7 млн рублей. Мужчина рассказал полицейским, что в интернете познакомился с девушкой, которая предложила заработать на криптовалюте.

«Связь с представителями организации начинающий инвестор держал посредством мессенджеров. Мошенники предложили мужчине установить на мобильный телефон специальное приложение, а затем перевести 200 тысяч рублей накоплений на лицевой счет. Кроме того, потерпевший оформил кредиты в двух банках на 6,5 миллионов рублей», - рассказали в региональном УМВД.

Всю эту сумму 47-летний череповчанин «вложил» в криптовалюту. Две недели мужчина ждал поступлений от вложенных средств, после чего пошел с заявлением о мошенничестве в полицию.