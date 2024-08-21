Два автомобиля при столкновении снесли столб в Вологде

Сегодня утром во время ДТП в Вологде два автомобиля снесли столб. Повреждения авто оказались настолько серьезными, что пришлось вызывать спасателей, которые достали пострадавших после того, как разрезали машины. Происшествие случилось на перекрестке улиц Панкратова и Республиканской, где столкнулись Газель и BMW

Как озвучили свою версию спасатели, BMW неслась на скорости по улице Панкратова и врезалась в Газель, которая выезжала из дворовой территории. После столкновения оба автомобиля снесли столб.