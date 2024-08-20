Масштабный Game Dev хакатон «Синеус» пройдет в Вологде

В Вологде с 4 по 6 октября пройдет масштабный Game Dev Хакатон «Синеус». Мероприятие проводится для выявления лучших разработчиков для ведущих российский компаний, популяризации информационно-коммуникационных технологий среди молодежи, а также формирования высококвалифицированных кадров в области IT.

Его организаторами выступают компании «Агентство Футбольного Менеджмента Бокс–Ту–Бокс», Codenrock, Skillbox при поддержке правительства Вологодской области, Вологодского колледжа связи и информационных технологий, Skillaz.

В этом году хакатон «Синеус» состоится в 2 этапа: онлайн отборочный тур и офлайн тур (финал) в городе Вологде на площадке АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий».

К участию в мероприятии приглашаются геймдизайнеры, разработчики на C#, C++, GDScript, Lua и других языках, программисты, 2D и 3D моделлеры, художники, аниматоры, нарративные дизайнеры.