Владимир Путин присвоил звание директору Вологодского научного центра РАН

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Владимир Путин присвоил звание Заслуженного деятеля науки РФ директору Вологодского научного центра РАН Александре Шабуновой. Научный центром Александра Шабунова руководит с 2015 года. До этого работала заместителем директора и заведующей отделом исследования уровня и образа жизни населения.

В 2003 году она стала кандидатом наук, а в 2011 году доктором экономических наук по теме «Общественное и индивидуальное здоровье в современной России: состояние и динамика».

Александра Шабунова входит в число экспертов РАН и Российского научного фонда. Ей присвоено звание «Почетного работника науки и высоких технологий Российской Федерации». Также Шабунова награждена серебряной медалью имени Питирима Сорокина, почетными грамотами РАН.

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