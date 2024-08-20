Вологжанка привезла золото и серебро Всероссийских соревнованиях по конному спорту

[ Спорт ]

Вологжанка Мария Надеева привезла две медали со Всероссийских соревнованиях по конному спорту «Кубок молодежи», который прошел с 15 по 18 августа в престижном комплексе Максима Парк в Московской области.

Наш регион на турнире представляли спортсменки конного клуба «Виват» Мария Надеева на лошади по кличке Костарэ, а также Юлия Ошуркова и её конь Виконт. Для обеих спортсменок это были дебютные соревнования.

В троеборье LL CCNJ 1 — Intro среди юношей и девушек 14–18 лет Мария заняла второе место, а по кроссу и конкуру — первое.

Юлия Ошуркова и Виконт — дебютировала в программе CN90 бронзовый тур на Кубке «Maxima Masters». Они участвовали в межрегиональных соревнованиях по конному спорту «Кубок Центрального федерального округа», где заняли 11-е место.

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