Георгий Филимонов заявил о возможном запуске скоростных поездов до Москвы

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Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил и переговорах по запуску скоростного поезда «Финист» между Вологдой и Москвой. Это вопрос обсуждался сегодня на встрече Георгия Филимонова с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.

«Речь шла о реализации проекта по строительству малого транспортного кольца Вологды, а также дополнительном приобретении подвижного состава и ремонте инфраструктуры городского электрического транспорта в Череповце. Рассматриваем возможность запуска скоростных поездов «Финист» из Вологды в Москву и обратно», - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Также на встрече обсуждалась реконструкция вологодского аэропорта и расширение до четырех полос трассы М-8 Москва-Холмогоры на участке от Ярославля до Вологды.  

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