В Вологде обновлены пять детских площадок

В этом году в Вологде будут благоустроены 25 детских площадок. На пяти из них на конец прошлой недели работы были завершены. По данным пресс-службы администрации города, обновлены детские площадки по следующим адресам: ул. Пионерская, 32А; ул. Горького, 132, 132А, 136; ул. Клубова, 15-17; ул. Мелиораторов (вблизи ул. Строителей, 5) и ул. 4-я Кирилловская.

В частности, на детских площадках на Мелиораторов и Пионерской полностью обновлены малые архитектурные формы. На Пионерской сделано новые покрытие из резиновой плитки, а на Мелиораторов – песчаное покрытие. В Лосте площадка очень востребована у маленьких вологжан, сюда приезжают родители с детьми из других районов города. На площадке расположены различные лазалки, горки, качели, уличные тренажеры и турники.

Также в городе продолжается обустройство больших детских площадок по адресам: пересечение улиц Парковой и Мира (с. Молочное); улица Пионерская, 32А (мкр Лоста); Сквер героев СВО и Монастырский сад (мкр Прилуки). На обновление данных территорий направлено 40 млн рублей, предусмотрено и городское софинансирование в размере 10 млн рублей. Остальные территории ремонтируют за счет муниципальных средств, в том числе в рамках проекта «Народный бюджет ТОС». На эти цели выделено 111 млн рублей.

Сейчас в работе находятся 19 площадок.