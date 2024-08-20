В начале октября в Вологде пройдет «Ой Ти форум»

Новейшие разработки в сфере информационных технологий представят 5–6 октября в Вологде на «Ой Ти форуме».

«Наша задача — показать, что в регионе, который знаменит своим кружевом и маслом, развиваются и передовые технологии. IT-решения вологодских разработчиков с успехом применяются по всей стране. На форуме мы представим наши достижения в сфере информационных технологий. Приглашаем всех жителей и гостей области стать частью этого события», – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Участие в форуме станет доступным для широкой аудитории — все желающие смогут подключиться онлайн из любой точки нашего региона. Мы рады стать технологическим партнером события и помочь в организации трансляции», - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Форум проводится, в первую очередь, для ИТ-сообщества. На площадке будут организованы мастер-классы и воркшопы, ярмарка игр, где можно показать свои разработки или познакомиться с инновационными IT-проектами в разных сферах. Выставка технологических решений развернется в зоне Экспо в «Русском доме». Изюминкой форума станут выступления спикеров из IT, HRTech, EdTech и Game индустрий.

Кроме того, на базе Вологодского колледжа связи и информационных технологий пройдет хакатон «Синеус», на котором будут соревноваться команды разработчиков компьютерных игр со всей страны.

Чтобы стать участником форума, необходимо зарегистрироваться на сайте ojti.ru. Регистрация на хакатон открыта по ссылке sineys.ru.