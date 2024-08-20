В Вологде 22 августа пройдет парад флагов

[ Общество ]

В Вологде в День российского флага, который отмечается 22 августа, пройдет парад флагов. Также запланирован патриотический концерт.

Шествие флагов начнется в 17:45 перед праздничным концертом. Колонна пройдет от начала площади Революции к установленной сцене. Участники парада будут нести флаги Российской Федерации, флаги города Вологды, а также своих организаций и объединений. Это ежегодное мероприятие проходит в День российского флага в Вологде. В нем участвуют около 400 представителей общественности, предприятий и организаций города, представители диаспор и некоммерческих организаций.                    

В 18.00 на площади Революции начнется концерт «Символ Гордости, Силы, Отваги и Славы». Для зрителей выступят творческие коллективы и исполнители из Вологды и других городов. В частности, на сцену выйдет народный ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода и Алексей Черфас (Санкт-Петербург).

Также на площади Революции запланировано народное караоке «Песни великой страны» с участием творческих коллективов и солистов Вологды.     

В 16.00 в скейт-парке «Яма» состоится патриотический квест от волонтеров Победы. Командам предстоит преодолеть 10 станций, отвечая на вопросы об истории России.

день флага

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