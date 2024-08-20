Накануне огнеборцы спасли пять человек из пожара в Вологде

[ Происшествия ]

О возгорании пожарной охране стало известно вчера, 19 августа, около шести часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Пожар начался в квартире на четвертом этаже дома №15А на улице Молодежной в областной столице. 32-летняя хозяйка вместе с двумя детьми 2018 и 2024 года рождения самостоятельно эвакуировалась из здания. Многие жильцы подъезда, почувствовав запах гари, также вышли на улицу. Четырём взрослым и одному ребёнку потребовалась помощь – их вывели на свежий воздух в спасательных устройствах специалисты МЧС.

На месте работали 16 огнеборцев и 6 единиц техники. Пожар потушили на площади 15 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил натяжной потолок.

По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы светодиодного светильника.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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