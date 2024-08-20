На Вологодчине вступил в силу запрет на трудоустройство мигрантов

В Вологодской области вступил в силу запрет на трудоустройство мигрантов на работу по патенту. Если с 2018 года им было запрещено работать только в сфере пассажирских перевозок, то сейчас перечень видов деятельности, в которых запрещено использовать труд иностранных граждан, расширен до 18 сфер, среди которых образование, сфера персональных услуг, розничная торговля, сфера трудоустройства и подбора персонала, спорт, отдых и развлечения и ряд других.

«Установление запрета обусловлено, прежде всего, региональными особенностями рынка труда и необходимостью в приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской Федерации. Кроме того, эти меры позволят стабилизировать миграционную ситуацию, обеспечат санитарную и эпидемиологическую безопасность граждан, снизят количество дорожно-транспортных происшествий и преступлений экстремистской и террористической направленности на территории области», – рассказал начальник департамента труда и занятости населения Игорь Даценко.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что нарушителям запрета грозит штраф до 1 млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток за каждого мигранта. Самих мигрантов будут штрафовать на сумму до 5 тысяч рублей и депортировать.

Запрет не распространяется на граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, а также иностранцев с видом на жительство, разрешением на временное проживание или свидетельством о предоставлении временного убежища.