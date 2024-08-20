10 лучших педагогов Вологодчины получат по 200 тысяч рублей

Ежегодно проводится федеральный конкурс лучших учителей. В этом году его победителями стали 10 педагогов Вологодчины. К Дню учителя они получат денежную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Победителями конкурса стали:

- учитель начальных классов Центра образования № 42 города Вологды Наталия Воеводина;

- учитель начальных классов Центра образования № 23 «Созвучие» города Вологды Светлана Габибова;

- учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением английского языка города Вологды Лена Голубкина;

- учитель английского языка Майской средней школы имени А.К. Панкратова Вологодского округа Анна Данилова;

- учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 14 города Череповца Елена Кудряшова;

- учитель иностранного языка Устье-Угольской школы Шекснинского района Ирина Макеева;

- учитель начальных классов средней школы №1 города Грязовца Светлана Мартиросова;

- учитель обществознания средней общеобразовательной школы № 1 с углублённым изучением отдельных предметов города Великий Устюг Лидия Пешкова;

- учитель начальных классов Центра образования № 23 «Созвучие» города Вологды Ирина Рябкова»

- учитель русского языка и литературы Вологодского многопрофильного лицея Светлана Чернакова.

«Благодаря использованию современных образовательных технологий и собственных методических разработок, победители конкурса на протяжении многих лет подтверждают высокие результаты обучения и воспитания школьников», – отметил заместитель губернатора области Александр Ершов.

Напомним, сейчас в регионе реализуются различные меры поддержки педагогов. Так, увеличена ежемесячная денежная выплата студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в региональных вузах по целевому договору – с 4 до 6 тысяч рублей.

Педагоги в возрасте до 35 лет, впервые приступившие к работе по должности «учитель» в школах, расположенных в сельской местности, могут претендовать на единовременную выплату в 500 тысяч рублей.

В этом году получателями единовременных выплат в размере 1 миллиона рублей по федеральной программе «Земский учитель» станут 33 педагога, а в рамках регионального проекта «Земский специалист» программы врио губернатора области «Стратегия 2.0» – еще 25 учителей.

По новой программе «Молодой специалист» предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, принятым на работу по должности «учитель» по предметам математика, физика, информатика в городах Вологде и Череповце.

Молодым педагогам общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе и работающим на селе, предусмотрена ежемесячная надбавка по 8 или 10 тысяч рублей в зависимости от образования в течение первых трех лет работы.

Также с этого года увеличен размер региональных премий педагогическим работникам за подготовку победителей и призеров олимпиад. В категорию наставников вошли не только школьные учителя, но и работники организаций дополнительного и высшего образования, принимавшие участие в подготовке ребят.

Кроме того, по итогам года 25 педагогов получат региональную премию «За верность родной земле» в размере 50 тысяч рублей каждый. Она присуждается за высокие результаты по закреплению молодежи на территории области.