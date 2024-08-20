В Вологде впервые открылся Музей истории водолазного дела

В Региональном центре патриотического воспитания открылась передвижная экспозиция проекта «Люди глубины: прошлое и настоящее». Это первый и единственный Музей истории водолазного дела в областной столице.

Новый музей создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и состоит из стационарной и передвижной экспозиций, частично дублирующих друг друга. Стационарная располагается в помещениях с торца здания на проспекте Победы, 71. Ее официальное открытие состоится позже. А передвижная выставка сейчас доступна, но скоро начнет перемещаться по школам и общественным центрам в городах, районах и округах области.

Руководит проектом дайв-инструктор, исполнительный директор Центра подводных исследований и технологий Михаил Махлин.

В новой экспозиции прослеживается история водолазного дела на Вологодчине от первого упоминания о Мироне-водолазе в XVII веке и до наших дней. На стендах нашли отражение разные события, в том числе трагические. Фотографии, биографии, копии документов можно посмотреть на интерактивных панелях. В витринах же представлено водолазное снаряжение.

«Наш музей – это не коллекция оборудования для погружения под воду, это рассказ о людях сложной профессии, которые работали на территории Вологодской области, о вологжанах, которые внесли значимый вклад в развитие водолазного дела России», – рассказал Михаил Махлин.

Открытие музея состоялось в День географа, 18 августа. И это не случайно. Региональное отделение Российского географического общества помогало в создании экспозиции.

«В этом году у нас юбилей Волго-Балта – 60 лет. Хотя Мариинская водная система была построена в 1812 году, и уже в то время там требовались подводные работы по обеспечению деятельности шлюзов: их было больше 30, а сейчас всего 7. Поэтому Вологодская область очень тесно связана с водолазной деятельностью», – отметила председатель Вологодского областного отделения Русского географического общества Надежда Максутова.

Коллекция музея будет дополняться. Также идет монтаж бассейна для погружений в VR-очках.

Посетить музей с экскурсией можно по предварительной записи в группе.