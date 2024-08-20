Хоккеисты «Северстали» стали победителями предсезонного турнира в Уфе

Хоккеисты череповецкой «Северстали» стали победителями предсезонного турнира в Уфе. В заключительном туре «Кубка республики Башкортостан» череповчане встречались с магнитогорским «Металлургом».

Уральцы на этот матч выставили молодежный состав и получили шесть шайб в свои ворота. Подопечные Андрея Козырева выиграли со счётом 6:2. Три шайбы в ворота соперника забросил Адам Лишка. Дубль оформил Руслан Пилипенко. Ещё один гол на счету Егора Степанова.

Но победитель турнира определялся в вечерней игре между командами «Салават Юлаев» и «Автомобилист». Хозяева льда выиграли матч со счётом 4:1 и сравнялись по набранным очкам с «Северсталью», у двух команд стало по 9 очков. Но по дополнительным показателям «сталевары» оказались лучше, заняв в итоге первое место.

В рамках подготовки к новому сезону КХЛ подопечные Андрея Козырева примут участие ещё в одном турнире - «Кубок Н. Г. Пучкова», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 22 по 29 августа. «Жёлто-чёрные» проведут 4 матча против «Ак Барса», «Куньлунь Ред Стар», ХК «Сочи» и СКА.