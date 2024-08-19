В центре Вологды ограничат движение транспорта

[ Общество ]

В четверг, 22 августа, в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага, будут введены временные ограничения на движение и стоянку транспортных средств.

С 06:30 до 21:00 будет запрещена стоянка автомобилей на улице Марии Ульяновой, на участке от улицы Герцена до площади Возрождения (рядом с площадью Революции), а также на самой площади Возрождения.

С 17:00 до 19:00 на период праздничного шествия будет ограничено движение на улице Марии Ульяновой от улицы Герцена до улицы Ленина и на площади Возрождения.

Теги:
ограничение движения день флага
Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

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