В центре Вологды ограничат движение транспорта

В четверг, 22 августа, в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Государственного флага, будут введены временные ограничения на движение и стоянку транспортных средств.

С 06:30 до 21:00 будет запрещена стоянка автомобилей на улице Марии Ульяновой, на участке от улицы Герцена до площади Возрождения (рядом с площадью Революции), а также на самой площади Возрождения.

С 17:00 до 19:00 на период праздничного шествия будет ограничено движение на улице Марии Ульяновой от улицы Герцена до улицы Ленина и на площади Возрождения.