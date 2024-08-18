Трактор-шоу пройдет в рамках сельскохозяйственной выставки в Вологодском округе

23 августа рядом с деревней Сальково Вологодского округа пройдет выставка "День поля в Вологодской области". 80 организаций и дилерских центров представят сельскохозяйственную технику и передовые аграрные технологии.

«По традиции пройдет конкурс механизаторов-пахарей, а также трактор-шоу «Лучший гонщик-2024» и «Пилот года» среди руководителей органов управления сельским хозяйством области и директоров сельхозпредприятий. Пройдут встречи поставщиков техники, оборудования, удобрений. В полевых условиях участники и гости выставки познакомятся с современными сельскохозяйственными машинами и оборудованием, средствами защиты и содержанием растений и животных, достижениями в биотехнологии, цифровизацией АПК», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

На выставке представят около 180 единиц техники. Кроме того, в рамках выставки состоится пленарное заседание с компаниями агропромышленного комплекса и круглые столы по актуальным темам.

В мероприятии примут участие члены Правительства области, главы и представители органов управления сельским хозяйством округов и районов, руководство и сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, представители компаний-поставщиков сельскохозяйственной техники и оборудования, механизаторы, агрономы, зоотехники, инженеры, ветеринарные врачи и главы крестьянских (фермерских) хозяйств.