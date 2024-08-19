В региональном правительстве рассказали о содержании набора первоклассника

В Вологодских школах на торжественных линейках 2 сентября первоклашкам будут вручены наборы «Первоклассный вологжанин».

«Наборы «Первоклассный вологжанин» в этом году выдадут первоклассникам на торжественных линейках во всех школах региона. В том случае, если ребенка зачислили в школу позже, родителям для получения подарка необходимо обратиться в управление образования своего муниципалитета», – рассказал заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов.

Как уточнили в региональном правительстве, новые наборы полностью адаптированы под современную образовательную программу.

В составе набора:

- Папка с ручкой

- Расписание уроков

- Альбом для рисования

- Краски акварельные

- Цветные карандаши

- Белый картон немелованный

- Цветной картон немелованный

- Цветная бумага немелованная двусторонняя

- Пластилин

- Пенал твердый с одним отделением и не менее одной откидной планкой

- Ластик

- Точилка с контейнером

- Карандаш простой – 2 штуки

- Ручка шариковая - 2 штуки

- Линейка

- Светоотражатель

- Набор кистей для рисования

- Открытка с поздравлением

Всего региональными властями приобретено свыше 15 тысяч школьных наборов, в том числе 650 наборов – для первоклассников Алчевска.