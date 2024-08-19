В региональном правительстве рассказали о содержании набора первоклассника

В Вологодских школах на торжественных линейках 2 сентября первоклашкам будут вручены наборы «Первоклассный вологжанин».
«Наборы «Первоклассный вологжанин» в этом году выдадут первоклассникам на торжественных линейках во всех школах региона. В том случае, если ребенка зачислили в школу позже, родителям для получения подарка необходимо обратиться в управление образования своего муниципалитета», – рассказал заместитель губернатора Вологодской области Александр Ершов.
Как уточнили в региональном правительстве, новые наборы полностью адаптированы под современную образовательную программу.
В составе набора:
- Папка с ручкой
- Расписание уроков
- Альбом для рисования
- Краски акварельные
- Цветные карандаши
- Белый картон немелованный
- Цветной картон немелованный
- Цветная бумага немелованная двусторонняя
- Пластилин
- Пенал твердый с одним отделением и не менее одной откидной планкой
- Ластик
- Точилка с контейнером
- Карандаш простой – 2 штуки
- Ручка шариковая - 2 штуки
- Линейка
- Светоотражатель
- Набор кистей для рисования
- Открытка с поздравлением
Всего региональными властями приобретено свыше 15 тысяч школьных наборов, в том числе 650 наборов – для первоклассников Алчевска.