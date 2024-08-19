Конфискованное у вологжан оружие могут отправить в зону СВО

[ Общество ]

Гладкоствольное охотничье оружие, конфискованное у вологжан, может быть отправлено в зону СВО. Об этом сегодня заявил спикер Законодательного собрания области Сергей Жестянников. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с одним из командиров подразделения 347 полка.

«Сейчас бойцам нужны гладкоствольные ружья для борьбы с беспилотниками. Заявки от командиров подразделений уже есть», - пояснил Жестянников.

По его словам, закон по упрощению процедуры передачи невостребованного и конфискованного оружия в зону спецоперации был недавно принят на федеральном уровне. Также механизмы передачи оружия найдены на региональном уровне.

«Будем обрабатывать заявки не только на ружья, но и на боеприпасы», - уточнил спикер регионального ЗСО.
 

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