Конфискованное у вологжан оружие могут отправить в зону СВО

Гладкоствольное охотничье оружие, конфискованное у вологжан, может быть отправлено в зону СВО. Об этом сегодня заявил спикер Законодательного собрания области Сергей Жестянников. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с одним из командиров подразделения 347 полка.

«Сейчас бойцам нужны гладкоствольные ружья для борьбы с беспилотниками. Заявки от командиров подразделений уже есть», - пояснил Жестянников.

По его словам, закон по упрощению процедуры передачи невостребованного и конфискованного оружия в зону спецоперации был недавно принят на федеральном уровне. Также механизмы передачи оружия найдены на региональном уровне.