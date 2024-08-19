Две управляющие компании могут лишиться своих лицензий

В Вологодской области две управляющие компании могут остаться без лицензий. В настоящее время решается вопрос об аннулировании лицензий. Как написал на своей странице в соцсетях врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, заявления об аннулировании лицензий уже поданы в арбитражный суд.

«Решается вопрос об аннулировании лицензий недобросовестных управляющих компаний - тех, которые не исполняют свои обязанности и предписания. Речь идёт о двух компаниях - «Маяковская» из Череповца и «Светлый дом» из Вологды. Заявления уже подали в арбитражный суд», - рассказал Георгий Филимонов.

По его словам, муниципальные власти Вологды и Череповца выберут новые управляющие компании на основе конкурса.

«Так мы привлечём более ответственных и профессиональных игроков на рынок ЖКХ», - уверен Филимонов.

В настоящее время услуги вместо вышеуказанных компаний оказывают временные УК.

Напомним, впервые о расторжении контрактов с недобросовестными управляющими компаниями было заявлено еще в декабре прошлого года на оперативном совещании в правительстве региона. Как тогда заявлял Георгий Филимонов, сначала руководство компаний, которые не справляются со своей работой, будут вызваны на беседу в правительство региона, а если это не поможет, с ними будут расторгнуты контракты.