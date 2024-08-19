Череповецкие хоккеисты с переменным успехом бьются за Кубок Башкортостана

Хоккеисты череповецкой «Северстали» бьются за победу в предсезонном турнире «Кубок республики Башкортостан».

В субботу череповчане 3:4 проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту». В воскресение благодаря голам Владимира Ильина и Адама Лишки выиграли у нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 2:1.

«Наша команда пыталась больше играть в пас. Не всегда передачи получались точными. Моменты у нас были, однако неточный пас в концовке розыгрыша не давал довести всё до желаемого результата. Мы в перерыве посмотрели видео, обговорили моменты, которых нам не хватает. В третьем периоде больше стали держать шайбу, что позволило навязывать свой хоккей сопернику», - сказал Лишка после победного для его команды матча.

Перед последним туром три команды - «Автомобилист», «Северсталь» и «Салават Юлаев» имеют по 6 очков и претендуют на победу. Сегодня череповчане сыграют с магнитогорским «Металлургом».