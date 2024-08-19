В Вологде женщина-инвалид 4 года не может выйти на улицу

В Вологде женщина, которая является инвалидом-колясочником, уже четыре года не может выйти на улицу. Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, в доме отсутствует пандус, а «компетентные лица на ее обращения надлежаще не реагируют».

«Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин поручил следственному отделу по городе Вологде организовать проверку по данному факту и принять исчерпывающие меры для разрешения возникшей ситуации», - пояснили в пресс-службе ведомства.