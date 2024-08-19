Более 500 вологжан посетили в субботу фестиваль «Мы в ответе за них» партии «Новые люди»

Более 500 человек стали участниками зоозащитного фестиваля «Мы в ответе за них», который проводился в субботу в Вологде партией «Новые люди». Фестиваль состоялся в парке Ветеранов.

Мероприятие открыли руководитель вологодского отделения «Новых людей» Александр Борисов и руководитель движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова.

«Я пришел сегодня не один, со мной идейный вдохновитель этого фестиваля. Ему два года, зовут Кольт, он миниатюрный бультерьер. Весной в рамках проекта мы приехали помогать в приют, сделали уборку, привезли необходимые вещи и корм. Этим же вечером мой пёс Кольт сломал лапу. Пока лечил его, я увидел, насколько животное — хрупкое создание, нуждающееся в нашей защите. В тот момент мы командой решили, что необходимо сделать что-то значимее, масштабнее, чтобы объединить всех неравнодушных для помощи вологодским приютам. Так появилась идея этого фестиваля. А его главный вдохновитель — бультерьер Кольт — сейчас здоров, у него всё у хорошо. Надеюсь, что фестиваль даст развитие проекту «Мы в ответе за них», и мы все станем частью большой и доброй истории», — рассказал Александр Борисов.

Одними из самых популярных мест на фестивале стали фотозона и мастер-классы с кинологом. Также гости могли сфотографироваться с актером Алексеем Гавриловым, сыгравшим Гошу в сериале «Универ».

В рамках фестиваля была организована фотовыставка собак из приютов с информацией, откуда можно их забрать.

Как рассказала Мария Гусарова, на фестиваль пришел искать помощи рыжий пёс.

«Он подходил к участникам, организаторам и другим собакам. В момент, когда кинологи помогли взять его на поводок, открылось страшное. Ошейник на собаке был оснащён подачей тока. Пока животное отдали на временную передержку в ветеринарную клинику, где собаку осмотрят и окажут помощь. Будем искать владельца и выяснять, почему животное было на самовыгуле и в таком опасном ошейнике. Пока что назвали пса Шурик», — пояснила Мария.

По словам Александра Борисова, проект «Мы в ответе за них» будет продолжен в Вологодской области. За время работы он приобрел много сторонников и партнеров, что позволит еще более продуктивно помогать животным.