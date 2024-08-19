Череповецкий педофил арестован в Липином Бору

В Липином бору взят под стражу 22-летний житель Череповца, которого подозревают в насилии над девочкой, не достигшей 14-летнего возраста. По данным пресс-службы судов области, преступление было совершено 21 июля.

«Житель Череповца 21 июля 2024 года в вечернее время на участке открытой местности за хозяйственными постройками на одной из улиц с. Липина Бора совершил насилие над девочкой, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с применением физической силы», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уголовное дело по факту насилия было возбуждено 15 августа, в тот же день подозреваемого задержали. Давать показания мужчина отказался.

Кирилловский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября.