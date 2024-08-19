В Вологде отпразднуют День Государственного флага

В Вологде отметят День Государственного флага Российской Федерации. В честь этого события в областной столице пройдут патриотические акции, концерты и другие праздничные мероприятия. Мероприятия являются частью проекта врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето Русского Севера».

В четверг, 22 августа, состоится патриотический концерт и парад флагов на площади Революции. Шествие флагов запланировано в 17:45, перед праздничным концертом. Колонна пройдет от начала площади Революции к установленной сцене. Участники парада будут нести флаги Российской Федерации, флаги города Вологды, а также своих организаций и объединений. Планируется, что в шествии примут участие около 400 человек. В том числе представители общественности, предприятий и организаций города, а также диаспор и некоммерческих организаций.

В 18:00 на площади Революции начнется концерт «Символ Гордости, Силы, Отваги и Славы». Для зрителей выступят творческие коллективы и сольные исполнители из Вологды и других городов. В частности, на сцену выйдет народный ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода и Алексей Черфас из Санкт-Петербурга. Кроме того, на площади Революции запланировано народное караоке «Песни великой страны» с участием творческих коллективов и солистов Вологды.

В Музее кружева в этот день можно будет узнать, как создавалось уникальное панно «Кружево России», над которым работали кружевницы восьми регионов страны. Экскурсии и мастер-классы пройдут в Вологодской картинной галерее.

ПРОГРАММА

19 – 23 августа

Выставка «Овеяны славою герб наш и флаг» (6+). Вологодская областная специальная библиотека для слепых (ул. Чернышевского,78).

21 августа

14:00 Концерт «Сильнее всех имен – Россия!» (6+). Культурный центр «Забота» (ул. М. Ульяновой, 6).

22 августа

12:00 – 13:00 Уличная акция Юношеского центра «Три цвета России» (6+). Площадь у ЦУМа (ул. Благовещенская, 4).

12:00 Экскурсия «Россия в отражении искусства. XX век» (12+). Главное здание картинной Вологодской областной картинной галереи (ул. Мира, 34).

13:00 Мастер-класс в технике акрила «Салют, Россия!» (6+). Мемориальная мастерская А. В. Пантелеева (ул. Козленская, 4).

14:00 Интерактивное мероприятие «Флаг державы – символ славы». (6+). Вологодская областная детская библиотека (ул. М. Ульяновой, 7).

14:00 Экскурсионная программа «Кружево России»: традиции кружевоплетения под единым флагом» (6+). Музей кружева (Кремлевская пл., 12).

16:00 Патриотический квест от Волонтеров Победы (12+). Скейт-парк «Яма» (ул. Мира, 17Б).

17:00 Праздничное мероприятие в Парке ветеранов (6+).

17:45 Парад флагов на площади Революции (6+).

18:00 Праздничный концерт «Символ Гордости, Силы, Отваги и Славы» на площади Революции (6+).