Теплую неделю обещают вологодские синоптики

Теплую и сухую погоду обещают вологодские синоптики на предстоящей неделе. Сегодня только в крайних западных районах есть вероятность осадков, на остальной территории обойдется без дождей.

Также без осадков будет во вторник, за исключением крайнего востока. Воздух прогреется до 23 градусов.

«В среду благодаря усилению антициклона погода улучшится, обойдется без осадков. В ночные часы произойдёт выхолаживание приземных слоев воздуха до +10 градусов, днем августовское солнце прогреет воздух до +24 градусов. В ночь на четверг немногим теплее – до +12 градусов. Днем без существенных осадков, от 20 до 24 градусов тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Небольшие дожди вероятны в пятницу. В целом среднесуточная температура будет превышать норму на 3 градуса.