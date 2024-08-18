В этом году на Вологодчине соберут не менее 180 тысяч тонн зерна

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Врио губернатора Георгий Филимонов проверил ход уборочной кампании в регионе и осмотрел сельхозугодия предприятия "Заря" Вологодского округа.

«На сегодня намолочено более 60 тысяч тонн зерна при урожайности 27 центнеров с гектара. Это почти в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, урожайность достаточно высокая. Всего в этом году планируется собрать не менее 180 тысяч тонн зерна. Будем надеяться, что погода позволит сделать это без особых потерь», – рассказал Георгий Филимонов.

Уборочная кампания зерна стартовала в начале августа. При благоприятных погодных условиях зерно уберут к середине сентября.

В то же время картофель будут убирать до конца октября, а кукурузный силос и многолетние травы – в сентябре-октябре. Заготовка кормов продолжается, пока позволяют погодные условия.

Всего в ходе уборочной кампании в этом году планируют собрать около 4,5 тысяч тонн семян рапса, порядка 180 тысяч тонн картофеля, 48 тысяч тонн овощей открытого грунта и около 700 тонн льноволокна. 

Напомним, в прошлом году на Вологодчине заготовили 210,7 тысяч тонн зерна, 192 тысячи тонн картофеля, 48,3 тысяч тонн овощей и тысяча тонн льноволокна.

Теги:
зерно урожай сельхозпредприятия
Фото: телеграмм-канал Георгия Филимонова
 

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