В Череповце начали устанавливать новые остановки

В городе металлургов стартовал монтаж новых остановочных павильонов. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Череповца Вадим Германов. Первые остановки появятся на обновленной улице Городецкой.

«Новые остановки – современные, светлые и включают все оборудование, которое необходимо. В каждом павильоне будет освещение, видеонаблюдение и табло с прогнозом прибытия транспорта», – рассказал Вадим Германов.

На сегодняшний день идет подготовка к сбору каркасов и монтажу стекол. К электричеству остановки подключат, как только подрядчик привезет в город необходимое оборудование.

В этом году планируется установить 100 таких остановок, а всего их будет 200.

Старые деревянные остановки передадут на дачные маршруты, а также в Череповецкий район, где сейчас люди ждут автобусы под открытым небом.

Средства на приобретение новых остановочных комплексов были выделены по поручению врио губернатора области Георгия Филимонова.