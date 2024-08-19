Вологодское «Динамо» не смогло одолеть соперников из Иркутска

«Мы играли не в то, что планировали, и много единоборств проиграли», - так оценил игру своих подопечных главный тренер «Динамо» (Вологда) Рудольф Чесалов в матче против «Иркутска».

Вологжане накануне на выезде в 19-м туре чемпионата второй лиги уступили своим соперникам со счётом 0:1, пропустив единственный мяч и тот с пенальти во втором тайме.

«Мы играли не в то, что планировали и много единоборств проиграли. Где-то не совсем перестроились относительно смены покрытия, потому что определённые коррективы состояние живого поля внесло в нашу игру. В целом много моментов мы сопернику просто так отдавали при контроли мяча, когда технический брак отдельные футболисты выполняли. Позиции, где мы могли атаковать, развивать своё преимущество, соперник перехватывал и нас проатаковывал, - поэтому итог такой», - сказал после игры Рудольф Дмитриевич.

Следующий матч в чемпионате «Динамо» проведёт 26 августа против раменского «Леон Сатурн». Но перед этим вологжан ждёт матч второго раунда кубка России.

22 августа «бело-синие» примут ивановский «Текстильщик». Игра начнется в 16:30. В прямом эфире её покажет федеральный спортивный канал «Матч ТВ».