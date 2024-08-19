Три человека пострадали в ДТП в Вологде

Авария произошла в субботу, 17 августа, в 00:20 у дома №9 на улице Мира в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген», выезжая из двора, не уступил дорогу автомобилю «Тойота», который двигался по улице Мира в сторону Улицы Сергея Орлова под управлением 19-летнего молодого человека.

В результате ДТП травмы получили два пассажира «Тойоты» - 19-летние девушки, одна из них была госпитализирована. Кроме того, пострадал 27-летний пассажир «Фольгсвагена», ему назначено амбулаторное лечение.