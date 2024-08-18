Известный вологодский журналист скончался от инфаркта

В Вологде скончался известный журналист Алексей Сальников. 18 июля ему исполнился 71 год.

Голос Алексея Сальникова знает не одно поколение вологжан. С августа 1881 года по март 2020 года он работал на областном радио, где его программы были отмечены различными наградами, включая государственные.

Также Алексей Сальников неоднократно был членом жюри региональных театральных премий имени Алексея Семенова и Марины Щуко. Также он преподавал на факультете журналистики в Вологодском педагогическом университете.

О дате и месте похорон Алексея Сальникова станет известно позже.