В Череповце началось строительство общежития для колледжа искусств

В городе металлургов стартовало строительство общежития Череповецкого областного училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина. В здании уже осуществлен вынос инженерных сетей, ведутся работы по благоустройству территории после разрытий.

«Также выполнены работы по откопке котлована, завершено устройство песчаной подушки и подбетонки. Сейчас идут работы по горизонтальной гидроизоляции», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что в феврале 2024 года был перезаключен контракт с ООО «Вологдастрой». Предыдущий контракт, заключенный с ООО «Центр открытых информационных систем», был расторгнут в одностороннем порядке.

Планируется, что все строительно-монтажные работы будут выполнены в срок до 1 августа 2025 года.