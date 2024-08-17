Пять детских площадок благоустроили в Вологде

В этом году в областном центре благоустраивают 25 детских площадок. Работы ведутся на областные средства, выделенные по решению врио губернатора Георгия Филимонова, а также на средства городского бюджета. На сегодняшний день обновлены детские площадки по следующим адресам: ул. Пионерская, 32А; ул. Горького, 132, 132А, 136; ул. Клубова 15-17; ул. Мелиораторов (вблизи ул. Строителей, 5) и ул. 4-я Кирилловская.

В частности, на детских площадках на Мелиораторов и Пионерской полностью обновлены МАФы. На Пионерской уложено новое покрытие из резиновой плитки, а на Мелиораторов сделано песчаное. В Лосте площадка очень востребована у маленьких вологжан, сюда приезжают родители с детьми из других районов города. На площадке расположены различные лазалки, горки, качели, уличные тренажеры и турники.

Всего в 2024 году обновленные детские площадки появятся по следующим адресам: с. Молочное, ул. Ленина, д. 13-15; 1 мкрн. ГПЗ-23, д. 9-11; ул. Яшина, д. 40А; ул. Ленинградская, д. 75-77; ул. Горького, д. 132, 132А,136; ул. 4-я Кирилловская; ул. Пионерская, д.18; пл. Чайковского (спортивная площадка); ул. Клубова, д. 15-17; ул. Мелиораторов, (вблизи д. Строителей, 5); Октябрьский сквер; ул. Чернышевского, д. 91-95; Локомотивный переулок, д. 14; ул. Козленская, д. 74-76; 1 мкрн. ГПЗ-23, д. 3 корп. 1; ул. Разина, д. 58; ул. Зосимовская 30/Советский проспект, д. 42;Старое шоссе, д. 8; площадь Чайковского; площадь Федулова; Ковыринский сад; микрорайон Лоста, ул. Пионерская, д. 32А; с. Молочное, ул. Парковая-Мира; Монастырский сад; Сквер Героев СВО.

Сейчас в работе находятся 19 площадок. Так, на 75 % готов детский городок в селе Молочном. Здесь монтируют оборудование, проведены работы по планировке территории, произведена укладка асфальтового покрытия, установлено детское ограждение. На 15 % готовы площадки в Монастырском саду и в Сквере Героев СВО. Работы на данных территориях выполняет подрядная организация «ЦМПТ».

Компания «Элина» обновляет детскую площадку на улице Яшина, 40А. По адресу: ул. Ленинградская, 75-77 выполнены работы по демонтажу старого оборудования, планировке территории. Готовность объекта составляет 30 %.

На некоторых площадках предусмотрена установка оборудования для юных вологжан от 3 до 14 лет, в том числе для детей с ОВЗ. Запланированы горки, качели, лазалки, игровые и спортивные комплексы, в частности, тренажеры для воркаута, стенки, баскетбольное кольцо и др.